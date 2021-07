Un altro positivo tra le fila della Juventus, Under-23 in isolamento

Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha annunciato la positività al Covid-19 di un membro dell'Under-23.

redazionejuvenews

Continuano i casi di Covid-19 in casa Juventus. Dopo il giovane Rafia, oggi un altro membro dell'Under-23 è risultato positivo al tampone. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Filippo Delli Carri. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra dell’Under 23 entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".

Isolamento fiduciario per i giovani calciatori bianconeri, ma per ora nessun positivo all'interno della squadra di Massimiliano Allegri. La situazione però preoccupa, e non poco, tutta la dirigenza della Juventus. Molti giocatore dell'Under-23 hanno infatti partecipato alle sedute di allenamento con la prima squadra e sono sicuramente entrati in contratto con loro. Se dovesse scoppiare un focolaio, le cose potrebbero diventare molto gravi. Essere costretti a fermare la preparazione estiva significa perdere gran parte del lavoro di preparazione fisica e tattica della stagione. Aspettando novità, tutto l'ambiente bianconero spera che le misure di contenimento del virus siano efficaci a scongiurare questa terribile possibilità.

Nel mentre continuano gli allenamenti in vista della partita contro il Monza, in programma domani. Molti dei titolari non saranno ancora in campo, ritornati da troppo poco tempo dalle vacanze. Da chiarire la situazione di Paulo Dybala, alla prese con un piccolo affaticamento muscolare. Grande protagonista del match sarà sua maestà Cristiano Ronaldo, alla prima presenza nella nuova stagione. Il portoghese ritroverà in panchina Massimiliano Allegri, primo allenatore della sua esperienza bianconera con cui i rapporti erano diventati un po' tesi. Vedremo dove e come il nuovo tecnico della Juventus deciderà di utilizzare il fenomenale attaccante.