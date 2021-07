Juventus – Un giocatore è risultato positivo al Covid-19

La Juventus attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato la positività di un calciatore bianconero. Ecco il comunicato.

redazionejuvenews

La Juventus attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato la positività di un calciatore bianconero. Ecco il comunicato: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".

Tegola per Massimiliano Allegri, che perde uno dei possibili titolari per la sfida di sabato contro il Monza, valida per il trofeo Berlusconi. Nonostante molti dei giocatori siano già rientrati dalle vacanze dopo gli impegni con le varie nazionali, difficilmente il tecnico bianconero vorrà rischiare di schierare i titolari dopo appena una settimana di allenamento. Dopo l'amichevole contro il Cesena, ci sarà quindi di nuovo spazio per i giocatori della Primavera, chiamati ad impressionare il nuovo allenatore. Da capire se giocherà o meno Paulo Dybala, grande stella di questo ritiro bianconero. Il trequartista argentino ha partecipato a tutti gli allenamenti (non era stato convocato dalla sua nazionale per la Copa America), ma alcuni giorni fa ha subito un piccolo affaticamento muscolare.

Per vedere in campo la prima prova di "una vera Juventus" si dovrà aspettare il Trofeo Gamper, dove i bianconeri sfideranno il Barcellona. Con molta probabilità gran parte dei giocatori saranno pronti per essere titolari. Solo a quel punto potremo capire meglio quali siano le gerarchie di Massimiliano Allegri. La formazione tipo della Juventus per la prossima stagione, in attesa di possibili acquisti, potrebbe essere la seguente. Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Rabiot; Chiesa, Dybala, Ronaldo; Morata. Da capire se il modulo sarà effettivamente questo o più un 4-3-3. Molto dipenderà dalla collocazione tattica di Manuel Locatelli, sempre più vicino a vestire la maglia bianconera.