Juventus: una nuova partnership per i bianconeri

La squadra di Massimiliano Allegri continua a stringere accordi fuori dal campo a livello di sponsorizzazioni

La Juventus corre alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione: l'esordio per i bianconeri è previsto domenica contro l'Udinese, allo Stadio Friuli di Udine. Allegri spera di partire al meglio, e di correre da subito, così come sta facendo la società fuori dal campo, che continua a chiudere accordi di sponsorizzazione.

"Una nuova partnership è ufficiale da oggi: quella che lega la Juventus a Eurobet.live, piattaforma di livescore dedicata agli appassionati di calcio per la consultazione in tempo reale dei risultati sportivi e delle statistiche approfondite di oltre 30 sport.

La passione per lo sport, e soprattutto per il calcio, è la base di questa unione, vedrà Eurobet.live e Juventus collaborare su molte attività d’intrattenimento, con visibilità per il brand sia online che offline durante le partite dei bianconeri.

«Siamo lieti di dare inizio alla partnership con Eurobet.live» - commenta Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer di Juventus. «Juventus, forte di una fan base diversificata e di una piattaforma di experience tra le più innovative del mondo sportivo, offre molteplici opportunità di engagement e brand awareness. La reputazione del Club, come uno dei brand sportivi più in crescita al mondo, evidenzia la sua capacità di evolversi e di conquistare nuove audience per supportare i nostri partners a raggiungere i loro obiettivi. Avere accesso a Eurobet.live che combina livescore e statistiche con contenuti coinvolgenti può creare esperienze più immersive e interattive per i nostri tifosi».

«Questa partnership consolida il nostro legame con il mondo del calcio» - aggiunge Alexis Grigoriadis, Marketing Director di Entain Italia. «La collaborazione con Juventus, rappresenta per noi un entusiasmante passo in avanti, con l'obiettivo di accrescere, ancora una volta, la vicinanza con tutti coloro che seguono e vivono il calcio ogni giorno. Le attività svolte al fianco del club garantiscono l’opportunità di entrare in contatto e accrescere il coinvolgimento dei tifosi ad un livello ancora più profondo. La scelta di un club come Juventus, riconosciuto e titolato in Italia e a livello internazionale, delinea un percorso, per le prossimi stagioni, rivolto agli appassionati, ai tifosi e a tutti coloro che vivono il calcio in maniera autentica»." (Juventus.com)