News Juve / Allegri prende una decisione pesante su 3 giocatori: “Cambio!”

Max Allegri sta preparando la nuova Juventus. Per farlo, ovviamente, sta pianificando tutte le prossime mosse in campo e fuori

Matteo Benedetti

Max Allegri è rimasto al timone della Juventus con un obiettivo molto chiaro: far tornare a vincere il club bianconero. Elkann lo ha confermato e Giuntoli non ha potuto - ovviamente - mettere bocca sulla questione. Di fatto, alla fine, Allegri è rimasto dov'era e adesso vuole tornare alla riscossa.

Giocare una volta a settimana alla fine aiuterà. La semplice qualificazione alla prossima edizione della Champions League non basterà e infatti, in casa Juventus, si parla solo ed esclusivamente della vittoria del prossimo scudetto. Anche se pubblicamente in pochi lo fanno anche solo intuire. Ecco la ragione per cui l'anno prossimo la Juve non può sbagliare. Ecco perché ad Allegri sarà chiesta una mezza rivoluzione anche dal punto di vista del gioco. In questo senso, il tecnico bianconero avrebbe in mente anche un ribaltone rispetto a 3 giocatori attualmente in rosa.

Juve, ecco la nuova idea di Allegri — Secondo quanto viene riferito da TuttoSport, infatti, il tecnico vorrebbe cambiare posizione sia a Chiesa, che a Weah e Iling-Junior. Quest'ultimo - qualora dovesse rimanere in rosa e non essere ceduto entro la fine di questo mercato estivo - potrebbe anche agire da mezz'ala. Allegri lo ha provato in quella posizione. Servirà un grosso periodo di adattamento per riuscire nel "cambio" considerato che lui nasce come esterno d'attacco. Poi c'è Weah, il neo-arrivato, che sta imparando con Allegri a fare anche il quinto di centrocampo. Il terzo "cambio", invece, riguarda Chiesa.

Secondo quanto viene riferito dalla stessa fonte, Allegri vorrebbe provare a staccarlo dalla linea laterale. Il tecnico bianconero vorrebbe vedere Chiesa in una posizione più simile a quella della seconda punta, dietro al terminale offensivo. Esperimenti in corso dunque per trovare nuove soluzioni in casa.