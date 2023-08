Juventus: ufficiale l’amichevole contro l’Atalanta il 12 agosto

La squadra bianconera ha fissato una nuova amichevole prima dell'inizio della nuova Serie A contro i bergamaschi

La Juventus sta per portare a termine la tournée negli StatiUniti, che terminerà questa notte con l'amichevole contro il RealMadrid. La partita contro i Blancos sarà l'ultimo test prima del rientro in Italia, dove i bianconeri continueranno la loro preparazione in vista dell'inizio del campionato, in programma il 20 agosto. La squadra di Massimiliano Allegri esordirà contro l'Udinese, in una gara che dovrà mettere la squadra da subito sul giusto cammino.

Ultima amichevole negli Stati Uniti questa notte dunque, con la Juventus che andrà poi a giocare un'altra partita prima dell'inizio della Serie A. Oltre alla sfida tra Juventus A e Juventus B, che quest'anno andrà in scena all'Allianz Stadium, Madama disputerà un'ulteriore amichevole il 12 agosto. Alle 20:30 la squadra scenderà in campo contro l'Atalanta, in quella che sarà la terza partita di questa pre season.

La prima gara contro il Barcellona è stata infatti annullata per i problemi occorsi alla squadra blaugrana, mentre quella contro il Milan è stata vinta ai rigori dopo il pareggio per 2-2 dei tempi regolamentari. Questa notte il Real Madrid, poi la Dea, per arrivare al meglio ai nastri di partenza della nuova Serie A.