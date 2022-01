Juventus-Udinese 2-0: Dybala la apre, McKennie la chiude di testa

Vittoria senza particolari sforzi per la Juventus, che riesce a sconfiggere una buona Udinese. McKennie di nuovo al gol

redazionejuvenews

Buona prestazione da parte dei bianconeri di Massimiliano Allegri, che riesce a portarsi a casa il risultato senza particolari difficoltà. La Juventus va subito in vantaggio e poi riesce a mantenere saldo il risultato per tutta la partita, trovando anche il gol del raddoppio nel finale. Ora i bianconeri potranno passare una domenica tranquilla, in attesa dei risultati delle dirette avversarie per un piazzamento in Champions League, che ora non potranno più sbagliare.

Dopo il pareggio nel match d’andata l’Udinese si conferma un avversario ostico per la Juventus. Nel primo tempo la squadra di Cioffi lascia pochi spazi alla manovra bianconera, con La Vecchia Signora che mantiene il possesso palla ma non riesce a trovare spesso la via del gol. La tattica dell’Udinese è invece chiara: difesa e contropiede, sfruttando la grande velocità dei due esterni, Soppy e Udogie. L’azione del vantaggio bianconero nasce dai piedi di Paulo Dybala, che si abbassa per ricevere palla, scambia velocemente con Kean e grazie ad un rimpallo si trova solo davanti a Padelli. Sinistro imprendibile per il portiere italiano. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0.

La seconda frazione di gioco inizia nel segno dei cambi per la Juventus: fuori Arthur e Kulusevski, dentro Locatelli e Bernardeschi. I cambi però non riescono a sortire particolari effetti, con i minuti che scorrono senza particolari emozioni. La Juventus continua il suo sterile possesso palla mentre l’Udinese prova a ripartire in contropiede. Alla fine sono i bianconeri a trovare il gol, grazie ad un inserimento del solito McKennie. Cross dalla sinistra di De Sciglio per la testa dell’americano, che a due passi dalla porta non può sbagliare. Per lui è il secondo gol nel giro di pochi giorni dopo quello segnato in Supercoppa contro l’Inter. Il match termina sul risultato di 2 a 0.