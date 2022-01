Juve, Dybala all’Inter? Ecco il parere dell’ex bianconero

Dybala rinnoverà il suo contratto con la Juventus? Il futuro del trequartista argentino è sempre più in bilico

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero MassimoMauro ha detto la sua sulla situazione del numero 10 della Juventus: "Io non vorrei essere nei panni dei dirigenti della Juve che devono decidere se tenerlo o no. Non è una decisione facile. Alle cifre di cui si parla forse è giusto dire no. Bisogna avere coraggio: 20 milioni lordi l’anno di stipendio Dybala non li vale e non credo nemmeno che l’Inter lo possa prendere a queste condizioni. Almeno se uno guarda il campionato di Dybala quest’anno... Magari l’anno prossimo ne farà uno ottimo. Tutti gli riconosciamo le qualità tecniche indiscutibili, ma fin qui nelle vittorie della Juve è stato utile, non indispensabile. E io insisto che prima di Dybala la Juve debba ricostruire un nucleo forte di italiani. Paulo ha un grande piede sinistro, ma in questo momento forse più del piede conta l’appartenenza e per questa non basta essere stato tanti anni in una squadra. Con i soldi risparmiati il club potrebbe fare un investimento. Nel passato la Juve ha dimostrato che facendo gli acquisti giusti poi puoi anche fare cessioni remunerative: penso a Vieri, o Zidane... Rischierei su Scamacca o su Zapata".