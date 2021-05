Juventus U23, Zauli: “Con il Piacenza gara di campionato a tutti gli effetti”

Le parole del tecnico juventino

redazionejuvenews

Ai microfoni di JTV, il tecnico della Juventus Under23 Lamberto Zauli ha parlato alla vigilia della gara con il Piacenza:

"Sarà una partita di campionato a tutti gli effetti. Siamo felicissimi di aver raggiunto la griglia playoff che era il nostro traguardo. Ce l’abbiamo fatta all’ultimo momento, non avendo raggiunto dei buoni risultati nell’ultimo periodo. Con la Carrarese è arrivata una vittoria importantissima nel finale che ci dà grande coraggio per il Piacenza. Piacenza che ha un significato importante perché ci permette di guadagnare posizioni in questa famosa griglia che ci darebbe dei vantaggi. La partita va giocata nel migliore dei modi cercando di vincere.

Il nostro è un percorso particolare rispetto alle concorrenti, per via delle nostre dinamiche. Le convocazioni in prima squadra, gli esordi in prima squadra, il gol di Rafia per la qualificazione in Coppa Italia sono momenti molto gratificanti per tutto il gruppo a prescindere dal nostro campionato o da una vittoria o una sconfitta. Per quanto riguarda il nostro campionato sono orgoglioso dei ragazzi che ho allenato. In mezzo a tante difficoltà, con tanti alla prima annata, hanno fatto quasi tutte le partite con un grande atteggiamento da squadra. Questa è stata la gratificazione più importante.

Infortuni?Non ricordo grossi momenti negativi della squadra, non sto parlando dei risultati. Ci sono stati i miei 30 giorni di Covid in cui non sono potuto stare con la squadra, in cui la gestione delle partite è stata rocambolesca. Poi gli infortuni dei ragazzi, che possono essere pesanti per ragazzi così giovani. De Marino adesso, Vrioni prima, lo stesso Israel ha avuto un trauma importante che ha condizionato l’umore di tutto il gruppo. De Marino ha già subìto questo infortunio e lo affronterà con grande carica come ha fatto in passato. Con buona personalità e determinazione tornerà più forte di prima».

Playoff? Penso di sì. Stiamo affrontando tutte le settimane come se il risultato fosse importantissimo. Non abbiamo stacco mentale, anche col Piacenza il risultato conta molto. Mi auguro che da settimana prossima il gruppo sia ancora collegato per cercare di fare qualcosa di eccezionale nei playoff".