Playoff Serie C, Renate-Juventus U23: le formazioni ufficiali

La Juventus U23 sfida il Renate nei playoff di Serie C, gara di ritorno dopo l'1-1 dell'andata. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus U23 questa sera scenderà in campo contro il Renate alle 20,30 per il ritorno dei playoff di Serie C. I bianconeri, nella partita di andata, sono riusciti ad ottenere un prezioso pareggio in casa, risultato che però al momento favorisce i nerazzurri, che potranno passare ai quarti di finale vincendo o anche pareggiando, mentre la Vecchia Signora per passare il turno avrà un solo esito disponibile, la vittoria.