Ds Renate: “Bellissimo rapporto con la Juventus, mi piace Barrenechea”

Antonio Obbedio, dirigente del Renate, ha parlato della sfida di questa sera tra la Juventus U23 e i nerazzurri.

redazionejuvenews

Antonio Obbedio, ds del Renate, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della sfida di stasera tra i bianconeri e i nerazzurri. Ecco le sue parole sul match: "Qualificarsi per il prossimo turno significherebbe poter ancora cullare il sogno della promozione, sarebbe un'enorme soddisfazione per tutti quanti. La nostra è una piccola realtà che cerca sempre di migliorarsi anno dopo anno, ma non è mai semplice poterlo fare. Per me 50 e 50, lo dico senza scaramanzia. Abbiamo due risultati su tre, è vero, ma conta relativamente poco. E' impossibile fare calcoli, ma la differenza è davvero sottilissima. La Juve U23 è una squadra piena zeppa di ottime individualità, molto belle anche nel vederle dal vivo".

Sul rapporto con la Juventus U23: "C'è un bellissimo rapporto con la dirigenza bianconera, in particolare con Manna, Storari e Cherubini. Ogni anno provo a chiedere se qualche loro ragazzo può venire a fare esperienza al Renate, ma l'intelligenza della Juve è stata quella di creare l'U23 e di plasmare in casa i potenziali campioni. I giovani, in questo modo, possono acquisire la mentalità e il senso di appartenenza che, in caso di prestiti continui, sarebbe impossibile da apprendere. La Juventus è la squadra più illuminante, a mio parere dovrebbe essere presa d'esempio anche da qualche società di Serie A".

Sui giocatori più importanti della Vecchia Signora: "Rispondere Soulé è molto semplice, ma chi mi piace in assoluto è Barrenechea che è uno dei centrocampisti più completi e forti in circolazione. Mi colpisce molto la tecnica al di sopra della media di Compagnon, forse nemmeno lui si rende conto delle sue potenzialità. Poi ci sono altri giocatori da citare: de Winter, Stramaccioni, Anzolin che l'altro giorno è stato davvero molto bravo. E' la migliore per i quattro anni di esperienza della struttura e dell'organizzazione. La Juve U23 di quest'anno è la più giovane per età media di tutto il quadriennio, i due over Brighenti e Poli sono fermi per problemi fisici e i giovani che hanno preso il loro posto stanno facendo molto bene".