Compagnon: “Spero di arrivare in doppia cifra, sono un esterno alto”

Mattia Compagnon, centrocampista della Juventus U23, ha analizzato la stagione in corso, parlando del ruolo e dei playoff.

Mattia Compagnon , centrocampista della Juventus U23 , ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, trattando diversi temi, dai playoff al suo passaggio in bianconero. Ecco le sue parole sulla stagione in corso: "Arriviamo carichi e determinati, perché è da un anno che aspettiamo questo momento. Per noi è fondamentale, è un altro step di crescita. L’ultima partita contro di loro abbiamo vinto 4-0, ma nulla è scontato. Loro verranno qui avvelenati e noi lo stesso, vogliamo dimostrare le nostre qualità e chi siamo. Noi siamo la Juve, vogliamo far vedere quanto siamo forti. Vogliamo arrivare umili, determinati per portare a casa il risultato."

Sui gol e il ruolo preferito: "I gol per me sono la cosa più importante, il coronamento di tutta la settimana in cui mi alleno. Mi preparo per quella sensazione e per quel tipo di risultato. È la cosa più bella e importante che ci sia. Io ho un obiettivo: arrivare in doppia cifra, e spero che con i gol riesca ad aiutare la squadra ad arrivare più avanti possibile nei playoff. È sempre più bello iniziare dal primo minuto chiaramente, però a me non cambia entrare dal primo minuto o al 60′. L’obiettivo è sempre quello di aiutare la mia squadra e cercare di fare gol. Il mio ruolo preferito è l’esterno alto, a piede invertito. Anche quella di trequartista, però, è una posizione in cui mi trovo molto bene."