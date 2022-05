Playoff Serie C, Juventus U23-Renate: le formazioni ufficiali

La Juventus U23 sfida il Renate nel terzo turno dei playoff di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus U23 scenderà in campo alle 18 contro il Renate, in vista del terzo turno dei playoff di Serie C. I bianconeri arrivano alla gara dopo aver battuto prima il Piacenza e poi la Pro Vercelli, dopo che nella regular season la Vecchia Signora è arrivata in ottava posizione. I nerazzurri, che erano nello stello girone di Madama, arrivando quarti nella classifica generale, entrano adesso in gioco per quanto riguarda i playoff, proprio grazie al piazzamento nel raggruppamento A. In questo turno le due squadre si affronteranno con una doppia sfida, novità rispetto alle precedenti partite.