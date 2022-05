Juventus U23, vittoria con il Renate e accesso ai quarti di finale

La Juventus U23 ha staccato il pass per i quarti di finale dei playoff di Serie C. Renate battuto da un gol di Da Graca.

redazionejuvenews

La Juventus U23, nella gara di ritorno dei playoff di Serie C, ha battuto il Renateper 1-0, grazie ad un gol di Da Graca, ottenendo così una straordinaria qualificazione ai quarti di finale. Ecco il report del sito bianconero: "La Juventus Under 23 fa sul serio, per davvero. I ragazzi di Zauli battono il Renate fuori casa con una prova di grande maturità, equilibrio e controllo del gioco, e con un gran gol di Da Graca; per loro si aprono le porte del secondo turno dei Playoff nazionali, quarto complessivo dall'inizio di questa avventura.

Primo tempo giocato a buoni ritmi dai bianconeri, che ormai appaiono davvero consapevoli della loro forza e della loro qualità. La Juve ha un solo risultato a disposizione e prova a raggiungerlo. Dopo una fase di studio, nella prima frazione, la Juve accelera e non poco: si fa viva prima con Compagnon al 22', che crea scompiglio sottoporta e poi con Iocolano che al 24' impegna il portiere di casa dal limite. Sono le prove generali del gol: verso la mezz'ora è ancora Compagnon a impensierire l'estremo Albertoni, e sugli sviluppi dell'azione, Leo la mette in mezzo con un cross pregevole su cui stacca più in alto di tutti Da Graca, che porta avanti la squadra di Zauli. Siamo al 29', la Juve accetta da adesso a fine primo tempo che il pallino del gioco si sposti verso il Renate, alla ricerca del pareggio. I bianconeri tengono molto bene il campo e chiudono il primo tempo come meglio non potrebbero.

La ripresa vede, come è normale che sia, il Renate mettere in campo lo sforzo massimo per trovare il gol qualificazione. Eppure, proprio all'inizio, è la Juve a sfiorare il raddoppio con Sersanti, che impegna il portiere di casa. Di fatto, questa è forse l'occasione più importante della ripresa, perchè gradatamente il Renate sale verso l'area bianconera, aumenta la pressione, fa incetta di calci d'angolo ma quasi porta pericoli importanti dalle parti della porta di Israel. Finisce così; la Juve capitalizza il gol di Da Graca e continua un sogno che sta assumendo sempre di più i contorni di una grande realtà".