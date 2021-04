Juventus, torna “Junior Reporter”: ospite Alvaro Morata

Il comunicato

Grazie alla rete realizzata ad inizio ripresa da Alvaro Morata, la Juventus è riuscita a non uscire sconfitta dal terreno di gioco dell'"Artemio Franchi" al cospetto della Fiorentina, passata in vantaggio a metà della prima frazione grazie al rigore di Dusan Vlahovic. Rete pesante quella messa a segno dal numero 9 spagnolo, in un momento in cui la squadra è ancora in lotta per un posto in Champions League. Proprio l'ex Atletico, come riportato da un comunicato, sarà il prossimo protagonista di "Junior Reporter", l'appuntamento dedicato ai piccoli sostenitori juventini: