Juventus, i convocati per la Fiorentina: Chiesa non riesce a recuperare

Le scelte di Andrea Pirlo

La Juventus , tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Fiorentina in programma domani alle ore 15.00 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Fuori dalla lista Federico Chiesa e Merih Demiral, che non sono riusciti a recuperare dai rispettivi infortuni. Questo l'elenco al completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, De Ligt, Danilo , Alex Sandro, Bonucci, Cuadrado, Frabotta, Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Kulusevski, Bentancur, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo , Morata, Dybala, Felix Correia.

Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo, il tecnico juventino starebbe pensando ad alcuni cambi di formazione rispetto alla sfida contro il Parma di mercoledì scorso. Tra i pali possibile nuova occasione per Buffon, in ballottaggio con Szczesny. Altri dubbi anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato, con i soli Chiellini ed Alex Sandro sicuri del posto. Sulla destra da valutare Danilo, che nell'ultimo turno di campionato ha rimediato una botta che potrebbe costringerlo alla panchina. In caso di forfait, Cuadrado verrebbe abbassato sulla linea dei difensori. Altro ballottaggio è quello tra De Ligt e Bonucci, con l'olandese leggermente in vantaggio. A centrocampo, vista l'assenza di Chiesa, sulla sinistra potrebbe esserci Ramsey, mentre sull'altra fascia appare favorito Cuadrado (pronto Kulusevski in caso di forfait di Danilo come detto prima).