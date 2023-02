Juventus-Torino, i TOP e FLOP della: Kostic assist-man, Bremer così così

La Juventus ha battuto il Torino per 4-2, conquistando un'ottima vittoria in Zona Europa. Bene Kostic e Chiesa, male Vlahovic.

La Juventus , nel derby della Mole, ha battuto il Torino per 4-2, ottenendo una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato.

Si prende invece la palma di peggiore in campo Dusan Vlahovic, che, a parte la traversa colpita, non è sembrato al top della forma, mancando l'appuntamento nei momenti più importanti. Rimandato anche Bremer, che nonostante il gol, non ha convinto appieno.