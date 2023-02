Juventus-Torino, le pagelle di Di Livio: “Che spettacolo! Il peggiore…”

Doccia gelata dopo appena 1 minuto e trenta secondi per il portiere bianconero che viene infilato da due passi da Karamoh. Szczesny nulla può per evitare il vantaggio granata. Il polacco si supera al 40' sul colpo di testa di Sanabria. Il centravanti del Torino si vendica tre minuti dopo, bucando il numero 1 bianconero per la seconda volta nel match.