Juventus-Torino, i dubbi di Max: Da Vlahovic a i ballottaggi a centrocampo

Vlahovic si o Vlahovic no? Il serbo è il grande punto di domanda della Juventus proiettata al derbycontro il Torino. La punta serba, tormentata dalle noie alla schiena, ha lavorato anche oggi a parte. Le sue chance di ritorno tra i convocati rimangono comunque buone, sebbene non altrettanto lo sono ad oggi quelle che lo vogliono dal 1' minuto in campo. Contro i granata potrebbe toccare nuovamente ad Arkadiusz Milik, recuperato pienamente dal problema che gli aveva fatto saltare il match con l'Atalanta.