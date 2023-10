Juventus-Torino, Juric perde i pezzi: le condizioni di Soppy

Non arrivano buone notizie per il tecnico Ivan Juric in vista del derby contro la Juventus. L'allenatore del Torino, già alle prese con diverse assenze, dovrà fare certamente a meno di Brandon Soppy, terzino destro in prestito dall'Atalanta. Il giocatore, infortunatosi nel match dello scorso turno di campionato contro l'Hellas Verona, ha riportato una lesione importante alla coscia.