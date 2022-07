Juve, i tifosi contro il caro biglietti: “Vergogna, noi non siamo clienti”

Apparsi appesi fuori dallo stadio alcuni striscioni contro la società per il caro biglietti e per i prezzi degli abbonamenti di questa stagione

redazionejuvenews

La Juventus sta per iniziare la nuova stagione, con alcuni dei giocatori che torneranno oggi alla Continassa per iniziare gli allenamenti, e che verranno raggiunti da domenica prossima dal resto del gruppo, con la stagione che scatterà ufficialmente domenica 10 luglio con le visite mediche. Da oggi al centro sportivo bianconero ci saranno i giocatori che non sono andati in Nazionale, insieme a coloro che necessitano di una riatletizzazione più lunga, perchè reduci da infortuni: tra questi Federico Chiesa, che si è anche tagliato le vacanze per iniziare ad allenarsi prima possibile, per rientrare in forma quanto prima.

Ranghi ridotti quindi per questa prima settimana, nella quale sarà assente anche Massimiliano Allegri, atteso anche lui domenica 10. Oltre a lui ed ai giocatori di ritorno, in questa settimana sono attese le prime ufficialità e i primi arrivi dei due colpi, ormai virtualmente messi a segno dalla Vecchia Signora. Pogba e DiMaria dovrebbero infatti sbarcare a Torino questa settimana, per effettuare le visite mediche e mettere la firma sul contratto che li legherà alla squadra bianconera. Due colpi che aiuteranno la squadra ad alzare il livello e che Massimiliano Allegri ha fortemente voluto per migliorare la sua Juventus.

La dirigenza sta continuando comunque a lavorare sul mercato, e i primi due acquisti potrebbero essere solo l'inizio di un mercato che potrebbe portare ad una piccola rivoluzione in squadra. Anche fuori dal rettangolo di gioco continua intanto l'impegno della società, con le molte iniziative sociali prese, e con la campagna abbonamenti che ha preso il via. Proprio relativamente a questa, nei giorni scorsi sono montate le proteste dei tifosi per i prezzi dei biglietti: malcontento, soprattutto da parte dei frequentatori della curva, che è stato espresso tramite alcuni striscioni appesi all'esterno dello Stadium. "Noi siamo ultras e da ultras ci dovete accettare. Liberi di tifare, liberi di amare... come in tutti gli stadi d'Italia"; "Prima ci cacci poi ti lamenti, risparmia le morali noi non siamo clienti"; "700€ di JuVergona", son i tre striscioni apparsi ai cancelli dell'impianto bianconero, sintomo del malcontento ancora ben presente nei tifosi.