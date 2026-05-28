Mercato ridimensionato

La mancata qualificazione alla Champions League continua a produrre effetti pesanti sulla programmazione della Juventus. Il mancato accesso alla principale competizione europea ha infatti modificato radicalmente le strategie della società, costretta ora a rivedere piani e investimenti. Le minori entrate obbligano il club a valutare sacrifici importanti sul mercato. Per finanziare la costruzione della rosa potrebbe infatti rendersi necessaria la cessione di almeno un giocatore di primo piano. Tra i nomi maggiormente attenzionati c’è Bremer, considerato uno dei profili più richiesti sul mercato internazionale. Anche Khephren Thuram e Andrea Cambiaso continuano ad avere estimatori, con quest’ultimo finito nel mirino di diverse società. La nuova situazione economica costringerà quindi la Juventus a muoversi diversamente rispetto ai piani iniziali. Più attenzione alle opportunità di mercato, meno margine per investimenti elevati e maggiore necessità di valorizzare le risorse già presenti in rosa.

Douglas Luiz divide Comolli e Spalletti

Uno dei temi più delicati riguarda il futuro di Douglas Luiz, diventato simbolo delle divergenze interne emerse nelle ultime settimane. Secondo le ricostruzioni, Luciano Spalletti sarebbe interessato a rivalutare il centrocampista brasiliano. L’idea del tecnico sarebbe quella di riproporlo in un ruolo differente, più centrale nella costruzione del gioco. L’allenatore vedrebbe nel brasiliano caratteristiche utili per occupare una posizione simile a quella interpretata da registi moderni capaci di gestire tempi e sviluppo della manovra. Diversa invece la posizione di Damien Comolli. L’amministratore delegato continuerebbe a considerare il centrocampista un giocatore cedibile e sarebbe orientato a trovargli una sistemazione durante l’estate. La diversa visione sul futuro di Douglas Luiz evidenzia una distanza che rischia di complicare la programmazione tecnica. Costruire una squadra competitiva richiede infatti condivisione delle scelte e obiettivi comuni.

Il rapporto tra Comolli e Spalletti resta sotto osservazione

La convivenza tra dirigenza e area tecnica rappresenta oggi uno dei principali temi interni alla Juventus. Nonostante la volontà della proprietà di evitare ulteriori rivoluzioni, le distanze tra le parti continuano a generare interrogativi. Negli ultimi mesi la società ha già modificato profondamente la propria struttura. Gli arrivi di nuove figure dirigenziali e la scelta di affidare la panchina a Spalletti rappresentavano l’inizio di un nuovo percorso. Tuttavia alcune divergenze, soprattutto sulle strategie di mercato, sarebbero emerse con continuità. L’allenatore vorrebbe avere maggiore peso decisionale nella costruzione della squadra e spingerebbe anche per l’inserimento di figure di fiducia all’interno dell’area sportiva. La sensazione è che il prossimo incontro tra società e area tecnica possa diventare decisivo per definire gli equilibri futuri.

Il vertice con Elkann può cambiare gli scenari

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra John Elkann, la dirigenza e lo staff tecnico per definire le strategie future del club. La proprietà continua a sostenere economicamente la Juventus e negli ultimi anni gli investimenti non sono mancati. I dubbi riguardano soprattutto la direzione tecnica e la capacità di costruire un progetto stabile. La vera priorità non sarà soltanto scegliere i giocatori da acquistare, ma trovare una linea comune. Il futuro della Juventus passerà inevitabilmente dalla capacità di ridurre le distanze interne. Perché senza una visione condivisa, anche il mercato rischia di trasformarsi nell’ennesimo punto interrogativo di una ricostruzione ancora incompleta.