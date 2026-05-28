Gleison Bremer potrebbe dire addio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore brasiliano, come da lui stesso ammesso è alla ricerca di un club che gli permetta di vincere trofei nell’immediato e per questo sarebbe attratto dall’idea di lasciare la Vecchia Signora.

In casa Juventus, nonostante la consapevolezza dell’importanza di Bremer nel reparto difensivo, va considerata anche l’esigenza di vendere almeno un top player per poi operare con più tranquillità in sede di mercato.

A confermarlo è stato proprio Comolli, che in una recente intervista ha dichiarato che la mancata qualificazione alla prossima Champions League, obbligherà il club bianconero a fare una cessione illustre.

L’interesse dalla Premier League e del Bayer Monaco

Il centrale brasiliano è seguito da diversi club di Premier League, ma dalla Germania arrivano segnali sempre più concreti sull’interesse del club bavarese. Ilè alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e considera Bremer un profilo ideale per esperienza, forza fisica e affidabilità internazionale.

Un’eventuale trattativa con il club tedesco, potrebbe però riservare delle novità anche per quel che riguarda il mercato in entrata. In casa Juventus piace infatti Kim Min-Jae, ex Napoli oggi in Germania, reduce da una stagione in cui non ha ricevuto il minutaggio desiderato. Condizione questa che potrebbe far favorire un suo ritorno in Italia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore è molto stimato da Luciano Spalletti, che lo accoglierebbe volentieri dopo l’esperienza condivisa insieme nel club partenopeo.