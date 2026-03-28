Juventus, Tacchinardi: “Spalletti necessita di 2-3 giocatori forti”

Le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi a Sportmediaset. L’ex giocatore bianconero ha commentato le prestazioni di Locatelli e l’operato di mister Spalletti.

Intervenuto negli studi di Sportmediaset, l’ex bianconero Alessio Tacchinardi si è soffermato sul rendimento di Manuel Locatelli e sul lavoro svolto da Luciano Spalletti. Qui sotto il suo commento:

“Locatelli nella gara contro il Galatasaray mi era piaciuto molto. Ora va fatto lo step successivo: prendere in mano la squadra. Fino ad oggi è cresciuto molto a livello di personalità, ma gli manca un pizzico di cattiveria. Sul rigore sbagliato nella gara contro il Sassuolo, gli danno colpe, ma l’anno scorso ha segnato quello decisivo per andare in Champions a Venezia. Il problema non è Locatelli, ma la Juve”.

Su Luciano Spalletti: “E’ l’uomo giusto per la Juventus, ma non può fare tutto da solo. Necessità che la società lo aiuti con gli acquisti di un paio di giocatori forti, un pò come è successo a Napoli. Altrimenti è difficile pensare che il tecnico possa fare dei miracoli. Queste le parole di Tacchinardi.