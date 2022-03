Garanzini critico: “Non la miglior Juventus della stagione”

Gigi Garanzini ha analizzato la partita della Juventus e la corsa Scudetto, sempre di più in bilico e indecifrabile.

redazionejuvenews

Gigi Garanzini, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la lotta Scudetto e la Juventusnel suo editoriale su La Stampa. Ecco le sue parole sui bianconeri dopo la sofferta vittoria contro lo Spezia di ieri, successo che permette alla Vecchia Signora di avvicinarsi sempre di più al Napoli ed allungare sull'Atalanta quinta in classifica, distante oramai sei lunghezze, seppur con una partita da recuperare nelle prossime settimane: "Non la miglior Juve di stagione, questo no. Ma il 14° risultato utile consecutivo di sicuro autorizza non solo l'obiettivo minimo dell'Europa che conta, ma anche quello che alla vigilia di questa striscia pareva non tanto un sogno quanto pura follia. Dipenderà anche e soprattutto da chi sta davanti: ma di sicuro sentirsi alle spalle una squadra come quella di Allegri non è una sensazione rassicurante e anche questo potrebbe pesare."

Sulla corsa Scudetto: "Allegri, che in anni passati proprio sui cambi ha costruito parte delle sue fortune, contro la Spezia semplicemente non ne aveva . Così la Spezia poco per volta ha preso il sopravvento, finendo per fare di Szczesny il miglior bianconero in campo dopo un primo tempo da disoccupato. La vetta dista altri 7 punti perché il Milan ha vinto a Napoli, e sarebbero 8 se l'Inter vincesse il recupero di Bologna, ma i giochi sono riaperti perché in palio ne restano 30 e gli alti e bassi del trio di testa regnano sovrani. "

Sulla sfida tra Napoli e Milan, match terminato a favore dei rossoneri, vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Olivier Giroud, rete che proietta il Diavolo in cima alla classifica: "Quella di ieri per esempio aveva tutta l'aria della serata del Napoli, che ha invece molto semplicemente sbagliato partita provandoci sul serio soltanto nel finale. La prima vittoria di Pioli su Spalletti, dopo 8 sconfitte nei confronti diretti, un senso lo abbia avuto. "