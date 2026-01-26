Juventus, Stramaccioni a DAZN: “ La squadra di Spalletti ha strameritato la vittoria”

Andrea Stramaccioni è sicuro: “La Juventus ha strameritato di vincere, il gol del 2-0 è stato il momento decisivo della gara“.

Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post gara di Juventus-Napoli. L’opinionista ha analizzato la gara riconoscendo grande merito al lavoro svolto dai bianconeri. Qui sotto il suo commento:

“La squadra di Spalletti ha strameritato la vittoria, la sliding door è la palla persa da Juan Jesus. In quel momento, con quell’errore che ha portato al raddoppio di Yildiz, la partita probabilmente è cambiata, perché stava per entrare Lukaku e credo che Conte avesse provato a tenerla in piedi proprio in attesa del rientro del belga. Di fatto il raddoppio della Juventus ha tagliato le gambe agli azzurri”. Questo il commento di Stramaccioni.