Juve, Montolivo a Sky: “La Juventus si è dimostrata una squadra matura”

Riccardo Montolivo ha elogiato la prestazione dei bianconeri nel match vinto contro il Napoli. Leggiamo il suo commento alla gara.

Dagli studi di SkySport è intervenuto l’ex centrocampista Riccardo Montolivo. Quest’ultimo si è espresso sulla vittoria della Juventus ai danni del Napoli. Di seguito le sue parole:

“La Juventus ha dimostrato grande maturità, ha iniziato con alta intensità, dominando il primo tempo e creando occasioni per andare sul 2-0. Quando il Napoli ha reagito, la squadra bianconera ha saputo adattarsi: si è compattata, ha creato densità difensiva e ha gestito bene i momenti difficili, tornando a spingere nel finale. È stata una prestazione equilibrata e intelligente, specchio di una squadra matura.

Il Napoli, pur provandoci, ha faticato: è mancata energia nei giocatori chiave e Antonio Conte non è riuscito a trovare le soluzioni giuste per cambiare la gara. Ora è giusto archiviare questa sconfitta e concentrarsi sulla sfida decisiva di mercoledì in Champions League, dove il rientro di Lukaku può essere fondamentale”. Queste le parole di Riccardo Montolivo.