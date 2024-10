Juventus, le statistiche in vista del match con il Parma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle statistiche del match con il Parma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus e Parma si affronteranno il 30 ottobre nel match valido per la 10ª giornata di Serie A: le due squadre scenderanno in campo nella serata di mercoledì all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20:45.

HEAD TO HEAD Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre. La Juventus ha pareggiato 15 delle 29 partite nel 2024 in campionato (10V, 4P), record nei maggiori cinque campionati europei; solo una volta i bianconeri hanno registrato più pareggi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A: 17 nel 1956; La Juventus ha vinto otto delle ultime nove gare disputate di mercoledì in Serie A (1P), segnando 20 reti nel periodo (2.2 di media a match); La Juventus ha subito quattro reti nell’ultimo match contro l’Inter, tante quante ne aveva concesse nelle precedenti 10 partite di Serie A; Dei cinque gol incassati dai bianconeri in questo campionato, solo uno è arrivato su azione (quello di Mkhitaryan), record nel torneo in corso”.

Le altre statistiche

“La Juventus ha conquistato 17 punti in questo campionato, realizzando 15 gol e subendone cinque; nella passata Serie A, allo stesso punto della stagione, aveva il medesimo numero di reti realizzate, ne aveva concessa una in più, ma aveva anche ottenuto 20 punti totali; Il Parma ha pareggiato le ultime tre partite di campionato, contro Bologna, Como ed Empoli, e non arriva ad almeno quattro pareggi di fila nella competizione da aprile-maggio 2019 (cinque in quel caso); Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime 18 trasferte di Serie A (8N, 10P) e solo una volta ha registrato una striscia esterna più lunga senza successi nel torneo, tra maggio 2007 e settembre 2009 (23)”.