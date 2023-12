Juventus, le statistiche della partita contro il Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche della partita contro il Napoli, match vinto 1-0.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita con il Napoli. Ecco il comunicato: "Cinque degli ultimi otto gol in Serie A della Juventus sono arrivati grazie ai difensori. Federico Gatti è il difensore che ha segnato più gol nel nostro campionato (tre) - estendendo il dato ai cinque principali campionati europei, solo Álex Grimaldo (sette), Jeremie Frimpong e Robin Gosens (quattro ciascuno) contano più reti del centrale della Juventus. Prima di lui, l'ultimo difensore della Juventus che aveva segnato in due partite di fila in Serie A era stato Alex Sandro nel gennaio 2016 mentre l’ultimo italiano era stato Giorgio Chiellini nel periodo tra marzo e aprile 2010 (il primo dei due proprio contro il Napoli).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in un match di Serie A contro il Napoli per la prima volta dall'1 dicembre 2017 - da allora i partenopei avevano infatti trovato il gol in tutte le ultime 11 sfide contro i bianconeri in campionato. La Juventus ha segnato sei gol di testa in questo campionato: solo la Roma (sette) ne conta di più con questo fondamentale. Andrea Cambiaso (febbraio 2000) è il difensore più giovane a vantare almeno due assist forniti in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A.

Andrea ha preso parte a tre gol in 14 presenze in questo campionato (un gol, due assist), lo stesso numero di partecipazioni registrato nella passata stagione in 32 match disputati in Serie A (tre passaggi vincenti). In questa Serie A la Juventus ha segnato otto gol in seguito a un cross, nel campionato in corso solo l'Inter ne conta di più (10) Wojciech Szczesny ha tagliato contro il Napoli il traguardo delle 250 presenze in Serie A. Contro il Napoli Danilo ha disputato la sua gara numero 200 nei cinque principali campionati europei".

