Juventus, le statistiche in vista del match con il Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle statistiche sull'incontro.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla gara con il Napoli. Ecco il comunicato: “La Juventus è la formazione che ha pareggiato più match nel 2024 nei maggiori cinque campionati europei: 12 su 24 (50%). Dopo due 0-0 di fila in campionato, la Juventus potrebbe registrare tre pareggi consecutivi a reti inviolate in Serie A per la quinta volta nella sua storia, l’ultima risale al maggio 1992 con Giovanni Trapattoni allenatore. La Juventus non ha subito nemmeno un gol nelle quattro partite di questo campionato e solo in altre quattro occasioni aveva mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro gare disputate in Serie A (1965/66, 1983/84, 1986/87 e 2014/15), mentre solo nella più recente di queste (2014/15) è riuscita a non subire gol anche nella quinta (record per i piemontesi nel massimo campionato)”.

Altre statistiche

“I bianconeri hanno incassato una sola rete nelle ultime sette gare casalinghe di campionato (gol di Niccolò Pierozzi con la Salernitana lo scorso 12 maggio), registrando tre clean sheet nelle ultime tre – non mantengono la porta inviolata in più gare interne di Serie A dal periodo tra l’ottobre 2022 e il gennaio 2023 (cinque in quel caso). Tuttavia, dopo lo 0-0 contro la Roma, la Vecchia Signora potrebbe non segnare in due match casalinghi di fila in Serie A per la seconda volta dal 2000 in avanti, dopo il periodo tra febbraio e marzo 2011 con Luigi Delneri alla guida. Il Napoli si trova in seconda posizione con nove punti, grazie a tre vittorie consecutive dopo la sconfitta della prima giornata; i campani non arrivano a quattro successi di fila in Serie A dalla serie di otto tra gennaio e febbraio 2023 sotto la guida di Luciano Spalletti. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in due degli ultimi tre match di campionato, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 21 gare di Serie A”.