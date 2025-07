Juventus, le statistiche sul nuovo arrivo Joao Mario

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del nuovo acquisto Joao Mario.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “João Mário è un nuovo giocatore della Juventus. È arrivato dal Porto e questa in bianconero sarà la sua prima esperienza fuori dal suo Paese di origine. Con la squadra portoghese, João ha collezionato 181 presenze con 5 reti e 25 assist all’attivo fra competizioni nazionali ed europee.

Ora scopriamo più nel dettaglio alcuni numeri sui suoi anni al Porto! Dal 2019/20 (dal suo debutto in Prima Squadra), solo Pepe (119) ha collezionato più presenze di João Mário (116) tra i difensori del Porto nella Primeira Liga.

Dal 2019/20 João Mário (13) è stato il difensore del Porto ad avere servito più assist nella Primeira Liga – segue a quota 10 Alex Telles”.

Su Joao Mario

“Dal 2019/20 João Mário ha creato 115 occasioni per i compagni in Primeira Liga, almeno 45 in più rispetto a qualsiasi altro difensore del Porto nel periodo.

Dal 2019/20 João Mário ha giocato ben 210 palloni in area di rigore in Primeira Liga, almeno 70 in più rispetto a qualsiasi altro difensore del Porto nel periodo.

Nell’ultima stagione in Primeira Liga, João Mário è stato il giocatore del Porto a effettuare (78) e completare (24) più cross su azione.

Nell'ultima stagione in Primeira Liga, João Mário è stato il giocatore del Porto a creare più occasioni (16) a seguito di movimenti palla al piede (minimo 5 metri)".