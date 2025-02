Juventus, le statistiche in vista della partita con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha vinto gli ultimi due match di campionato e potrebbe ottenere tre successi di fila per la prima volta in questa Serie A; l’ultima volta che ha infatti registrato tre vittorie consecutive in una singola stagione di Serie A risale al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (cinque in quel caso); La Juventus (5398) è vicina a segnare 5400 gol in Serie A, diventando la prima squadra nella storia della competizione a tagliare questo traguardo; La Juventus è la squadra che per meno volte in questo campionato ha subito il primo gol dell’incontro: appena quattro occasioni; inoltre, è l’unica formazione che non ha perso alcuna gara in cui ha subito la prima rete in questa Serie A; Inter (60.4%) e Juventus (58.8%) sono le due squadre che hanno registrato il possesso medio più alto in questa Serie A”.

Le altre statistiche

“Sia i bianconeri (tre: 1V, 2N) che i nerazzurri (quattro: 2V, 2N) sono rimasti imbattuti negli incontri in cui hanno terminato l’incontro con un possesso inferiore al 50% nel torneo in corso; Si affrontano in questa sfida il miglior attacco del campionato (Inter, con 58 gol) e la seconda miglior difesa (21 reti incassate dalla Juve, più solo del Napoli, 17); L’Inter ha perso l’ultima trasferta di campionato (3-0 contro la Fiorentina) e non registra due sconfitte fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra febbraio e marzo 2023 (contro Bologna e Spezia in quel caso). I nerazzurri vantano comunque il miglior attacco (30 gol in 12 match) e la miglior difesa in trasferta (nove reti subite, primato condiviso con il Napoli), nel campionato in corso; Da un lato, l’Inter è la squadra con l’età media più alta (tra titolari e subentrati) in questa Serie A: 29 anni e 180 giorni; dall’altro, la Juventus è la compagine con la seconda età media più bassa (24 anni e 275 giorni, dietro solo al Parma, 24 anni e 65 giorni); L’Inter è la squadra che ha subito meno interruzioni alte delle proprie sequenze in questa Serie A (155)”. Intanto ecco le parole di Motta<<<