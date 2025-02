La Juventus valuta un clamoroso addio di calciomercato

La Juventus sta valutando una clamorosa mossa di calciomercato in relazione alle uscite. Ecco di cosa stiamo parlando

Calciomercato Juventus, possibile colpo di scena in uscita

Alla Juventus sono tutti sotto osservazione. E quando diciamo tutti, intendiamo tutti per davvero. La stagione in essere rappresenta, in un certo senso, il primo atto di un nuovo progetto. Un progetto che la società bianconera auspica possa essere lungo e vincente, ma che non è detto possa essere stoppato già alla fine di quest’anno se le cose non dovessero andare come da desiderata. C’è la massima consapevolezza che la squadra sia giovane e quindi da farsi, ma un club come quello associato alla Vecchia Signora non può in nessuno scenario pensare di non giocare in Champions League. Urge il quarto posto finale. O potrebbero saltare diverse teste. Quella di Thiago Motta, in primis, ma non solo. Anche alcuni calciatori potrebbero rischiare grosso.

Ad esempio, Teun Koopmeiners. Il trequartista è approdato alla Juventus nell’agosto 2024, con grandi aspettative derivanti dalle sue brillanti prestazioni all’Atalanta. Il club bianconero ha investito una cifra significativa per assicurarsene le prestazioni, versando all’Atalanta più di 50 milioni. Ad oggi, l’investimento non sta dando i frutti sperati: Koop appare ancora poco amalgamato nel gioco di Thiago Motta e la sua incidenza in termini di gol e assist è troppo modesta. Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, ha subito una flessione, passando da 55 a 50 milioni di euro. Non è un caso. E allora, cosa ci riserba il futuro? Se questa tendenza negativa dovesse proseguire, la Juventus potrebbe trovarsi a riflettere sull’opportunità di una cessione. Club della Premier League, come Manchester United e Liverpool, hanno in passato palesato interesse per il giocatore e potrebbero rifarsi sotto. Una separazione a fine stagione potrebbe diventare una possibilità concreta se Koopmeiners non riuscisse a invertire la rotta e a fornire prestazioni all’altezza delle aspettative. La seconda parte di stagione, quindi, sarà decisiva. Lo sarà per la Juventus tutta: dall’allenatore ai giocatori. Quindi, anche per Teun Koopmeiners. E sempre parlando di calciomercato, attenzione: tra le varie voci che circolano ce n’è una folle rispetto a Giuntoli <<<