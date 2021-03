Juventus-Spezia: De Ligt lascia il riscaldamento, Frabotta in campo

Le squadre tra poco in campo all'Allianz Stadium

Un momento difficile per la squadra, che sembrava aver ritrovato le certezze dopo la vittoria con il Crotone, che era arrivata a seguito delle due sconfitte contro Napoli e Porto, ma che nella partita di sabato ha messo a nudo nuovamente tutte le difficoltà di questo periodo, in cui molti bianconeri sono ancora fuori per infortunio. Arthur e Dybala sembrano ancora lontani dalla migliore condizione, Cuadrado, Bonucci e Chiellini potrebbero tornare a disposizione per la Lazio, mentre Alvaro Morata è ancora a mezzo servizio.

Un momento complicato per la squadra bianconera, che dovrà cercare a tutti i costi la vittoria nella partita di questa sera, per riprendere la marcia in classifica e non abbandonare il sogno del decimo Scudetto consecutivo. Davanti a Szczesny in porta, la difesa sarà composta da Alex Sandro, Demiral, De Ligt e Danilo, che tornerà dopo il turno di squalifica; mentre a centrocampo giocheranno Chiesa, Bentancur, Rabiot e McKennie. In avanti Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo, con il portoghese chiamato anche questa sera a guidare la squadra bianconera alla vittoria.