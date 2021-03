Ravanelli: “Con il Verona persi due punti fondamentali. Chiesa? Ha capacità…”

L'ex attaccante della Juventus ha parlato

Poi ancora: "Ad esempio con il Verona il capitano si buttava in continuazione, idem Zaccagni. Sono stati ammoniti due giocatori importanti come De Ligt e Rabiot, con cartellini ridicoli. Queste cose a fine campionato possono pesare tantissimo. Vorrei capire come mai la VAR non possa intervenire su occasioni del genere. Se tu puoi annullare un gol o un rigore allo stesso tempo potresti farlo con il giallo. Non puoi mettere tutti giovani perché ci vuole del tempo per poterli inserire, con intelligenza, senza creare aspettative e tensioni che potrebbero bloccarli. La Juventus è stata sfortunata in quanto nel momento topico della stagione e nelle ultime due Champions sono venuti a mancare giocatori fondamentali. Negli anni scorsi c'era tanto vantaggio per il campionato mentre adesso ci si ritrova a rincorrere con molte assenze. Pirlo a Verona si è girato verso la panchina e c'erano tanti giovani, vorresti fare una strategia e poi ti ritrovi a farne un'altra ma non hai abbastanza interpreti per poterla attuare. La Juventus per quanto riguarda il Covid è stata la squadra più danneggiata. Un allenatore nuovo che non ha avuto il tempo per far capire nel pre campionato le sue idee".