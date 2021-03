Juventus-Spezia, i convocati di Pirlo: due ritorni in casa bianconera

Le scelte del tecnico bianconero in vista della gara con lo Spezia

Giorno di gara per la Juventus, che questa sera ospiterà lo Spezia all'"Allianz Stadium" di Torino nell'anticipo di questo turno infrasettimanale di campionato. Cristiano Ronaldo e compagni arrivano dal deludente pareggio di Verona, arrivato nei minuti finali per un colpo di testa di Antonin Barak che ha pareggiato proprio il gol di Cr7, giunto a quota diciannove in classifica marcatori. I campioni d'Italia in carica sono ora fermi al terzo posto in classifica in compagnia dell'Atalanta a quota 46 punti, ben dieci in meno dell'Inter capolista e con sei lunghezze di ritardo dal Milan secondo. Una vittoria è quindi d'obbligo per continuare a coltivare le ultime speranze di portare a casa il decimo alloro consecutivo, ma anche per blindare la zona Champions, visto che la distanza dal settimo posto, occupato dalla Lazio, è di soli tre punti.