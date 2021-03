Adani: “La Juve non riesce ad avere continuità nel mondo che vuole Pirlo”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista e commentatore per Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Leggo di vari temi, tra cui la lotta scudetto in Serie A: "Testa a testa fra Inter e Milan fino all’ultimo? I nerazzurri, a oggi, sono i favoriti. Negli ultimi 3 mesi, la squadra di Conte ha dimostrato i maggiori miglioramenti, rendendosi più produttiva in termini di realizzazioni. Il Milan, dal canto suo, a prescindere da come andrà a finire, merita la posizione in classifica: contro la Roma, ad esempio, ha vinto meritatamente per il computo di occasioni avute. Che cosa non funziona nella Juve? Non riesce ancora ad avere continuità, nel modo in cui vuole l’allenatore. Ovviamente, come in tutti i meccanismi, serve il giusto abbinamento tra le idee di gioco e le qualità degli interpreti. Perché la Roma di Fonseca non riesce a vincere contro le big? I giallorossi hanno un'idea di calcio giusta e sono una squadra forte, ma le prime non concedono spazi agli errori. Purtroppo, non è stata perfetta nella sua totalità".