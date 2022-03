Da CR7 fino a Szczesny: 5 momenti da ricordare di Juventus-Spezia

In vista del match tra Juventus e Spezia, il club bianconero ha voluto ricordare cinque momenti importanti del passato

In vista del match di Serie A contro lo Spezia , la Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un interessante approfondimento con alcuni momenti storici da ricordare. Ecco il comunicato: " I precedenti di Juventus-Spezia sono solo 4 e disseminati lungo un arco temporale molto ampio. I primi 2 risalgono a 100 anni fa; il terzo alla stagione 2006-07. L'ultimo è l'unico giocato nel campionato a girone unico ed è la vittoria per 3-0 del torneo 2020-21.

La Juve sconfigge lo Spezia 3-0, ma il punteggio non traduce le difficoltà della prima parte dell'incontro. Le due squadre vanno infatti al riposo con il punteggio di 0-0 e se è vero che i bianconeri chiudono la prima frazione colpendo un palo con Cristiano Ronaldo, nella prima mezzora sono i liguri a creare qualche problema dalle parti di Szczesny.

Nella scorsa stagione Morata era arrivato persino a ironizzare sulla quantità di gol segnati e poi passati attraverso il vaglio del Var. Capita anche in Juventus-Spezia: Alvaro sblocca il risultato, la rete viene inizialmente annullata e poi convalidata. Una situazione di suspense piuttosto lunga, che giustifica l'esultanza successiva con Bernardeschi, autore dell'assist decisivo.

In vantaggio dopo un'ora di gioco, la Juve chiude di fatto l'incertezza sul risultato dieci minuti dopo grazie a Federico Chiesa. La sua è la tradizionale prestazione fatta di scatti continui e sguardo rivolto verso la porta. Anche in questo caso una parte importante ce l'ha Bernardeschi, è lui a metterlo in condizione di calciare, Provedel para ma Chiesa riprende la sfera e raddoppia.