Le designazioni arbitrali di Juve-Spezia: dirige Fourneau, al VAR Mazzoleni

In vista della prossima giornata di Serie A, l'AIA ha diramato tutte le designazioni arbitrali: Juve-Spezia e Fourneau

Superato il difficile scontro con la Fiorentina, la Juventus è subito pronta a scendere di nuovo in campo. La 28a giornata si prospetta molto interessante per la Serie A: tutti gli occhi puntati sul big match tra Napoli e Milan. Uno scontro fondamentale, che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione dello Scudetto. Scudetto che è ancora un obiettivo anche in casa Juve, che a soli 7 punti di distacco dalla vetta può ancora sperare in una difficile rimonta. Per farlo i bianconeri dovranno vincere sempre: prossimo avversario lo Spezia. La squadra di Thiago Motta sembra abbordabile ma i bianconeri dovranno prestare la massima attenzione. Chi vincerà?