Juventus, i convocati per la partita contro lo Spezia

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi pomeriggio contro lo Spezia. Out Dybala e Bonucci.

La Juventus oggi alle 18 affronterà lo Spezia nella 28esima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina, hanno bisogno di una vittoria per allungare sull'Atalanta, che ieri ha perso contro la Roma per 1-0. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro i liguri. Assenti, oltre i lungodegenti Chiesa e McKennie, anche Dybala, Bonucci, Zakaria, Alex Sandro e Chiellini, tutti per infortuni muscolari. In totale sono nove gli assenti per l'ex allenatore del Milan, visto che negli ultimi giorni si è aggiunto anche De Sciglio. Sono recuperati invece sia Bernardeschi che Rugani, con il secondo atteso da titolare oggi pomeriggio. Presenti in lista anche Stramaccioni, Miretti, Aké e Soulé, convocati a causa dell'emergenza della prima squadra .