Zaccheroni: “Juve da Scudetto? Possibile, è tutta una questione di testa”

La Juve può ancora sperare di vincere lo Scudetto? L'ex allenatore Zaccheroni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, dice di sì

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore Alberto Zaccheroni ha parlato della possibile rincorsa scudetto della squadra di Massimiliano Allegri: “La Juve è in fase di crescita e di spinta, le altre in fase di stallo. Ed è bene che stiano attente, perché la Juve ha i mezzi per crescere ancora. Ha trovato la sua quadra, e sull’equilibrio raggiunto sta innestando un entusiasmo che fa da propulsore. Anche chi finora ha reso meno delle aspettative per vari motivi sta crescendo. La squadra ha energia, e sempre più ne avrà se si avvicinerà di qualche altro punto. La Juve, nonostante gli infortuni, è quella che sta meglio: non ha nulla da perdere, le altre invece sì”.

“Ora è tutta una questione di testa, lo sprint finale si gioca a livello mentale - ha continuato Zaccheroni. Non credo che la Juve si farà condizionare dagli infortuni, piuttosto avranno la meglio le motivazioni collettive e l’unità di intenti. Tanto più che la squadra abbia acquisito la mentalità di Allegri: non regala niente, va al sodo, è in fiducia. Le altre le hanno dato la possibilità di tornare in corsa. Non capita sempre di riuscire a recuperare, ma con 11 gare davanti… Rimettere in gioco la Juve è pericoloso: ha mentalità, è abituata a vincere… sarà un campionato avvincente fino alla fine”.

Chiosa finale con un'analisi generale: “Ultimamente ho visto una Juve concreta, compatta, e animata da grande spirito di sacrificio, a partire da un Vlahovic che ripiega e un Morata sempre pronto a dare una mano e a macinare chilometri. La mentalità è quella giusta, solo la Juve è ripartita un po’ in ritardo e ora deve sperare nei passi falsi altrui, non le basta fare la corsa su se stessa. La Juve invece psicologicamente ha il vento in poppa. Poi chi lo sa: l’Inter sta rifiatando ma ha l’organico migliore, il Napoli ha grande compattezza e la consapevolezza di giocarsi una grande occasione, il Milan si è un po’ inceppato, ma ha finora ha dimostrato grande entusiasmo ed energia mentale, come anche il Napoli. L’Inter invece forse soffre un po’ il peso di dover dimostrare di valere il favore dei pronostici”.