Fiorentina-Juventus, i convocati bianconeri: sorprese in attacco

Tutto pronto in vista dell'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: ecco i convocati bianconeri

redazionejuvenews

Domani sera la Juventus affronterà la Fiorentina, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Per i bianconeri si prospetta una partita particolarmente difficile, contro una squadra da sempre grande rivale. Per Dusan Vlahovic, nuovo eroe juventino, sarà un match speciale, il primo contro i suoi ex compagni: riuscirà ad essere decisivo o si farà sopraffare dalle emozioni? Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro la squadra di Vincenzo Italiano:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Danilo, de Ligt, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Stramaccioni

Centrocampisti: Arthur, Locatelli, Rabiot, Miretti

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Akè Soulè

Poche sorprese tra le fila della Juventus. Gli unici assenti sono infatti i tantissimi infortunati: Rugani, Alex Sandro, Chiellini, Chiesa, McKennie, Zakaria, Kaio Jorge, Dybala e Bernardeschi. Per sopperire ai tanti indisponibili Allegri ha quindi deciso di convocare tre giovani dall'Under23: Stramaccioni, Akè e Soulè. Allegri in conferenza stampa ha annunciato novità in attacco: il giovane esterno argentino sembra pronto per una maglia da titolare, in ballottaggio con Kean per partire dal primo minuto di gioco.

Come scenderanno in campo i bianconeri? Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con una lunghissima serie di indisponibili: scelte praticamente obbligate. Il tecnico italiano schiererà i suoi con un 4-3-3, con Perin tra i pali. Turno di riposo per Szczesny. In difesa pronti Cuadrado, Danilo, de Ligt e De Sciglio. Il terzino brasiliano sarà quindi riproposto come difensore centrale, al posto di un Bonucci non al meglio. A centrocampo spazio ad Arthur, Locatelli e Rabiot, con Akè, Vlahovic e Morata a comporre il tridente offensivo. Kean è pronto a subentrare dalla panchina, arma utile anche a partita in corso. I bianconeri riusciranno a vincere?

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Arthur, Locatelli, Rabiot; Aké, Vlahovic, Morata. All. Allegri.