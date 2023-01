Verso Juventus-Monza: le sfide inedite in campionato allo Stadium

In attesa della partita casalinga di domenica contro i brianzoli, vediamo quali sono state le partite inedite a Torino in questi ultimi anni

redazionejuvenews

Dopo il pareggio con l'Atalanta, domenica arriverà il Monza. In Serie A sarà una prima volta allo Stadium. Il sito della Juventusha ricordato le sfide inedite degli ultimi anni. Il focus: "Juventus-Monza di domenica 29 gennaio 2023 sarà un inedito per quanto riguarda la Serie A, mentre le due squadre si sono affrontate proprio in questo mese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ci sono state altre occasioni che allo Stadium sono scese in campo avversarie che mai avevano giocato prima in campionato contro la Juventus.

FROSINONE 2015-16

Il Frosinone partecipa per la prima volta alla Serie A nel 2015-16 e proprio a Torino ottiene il suo primo storico punto in classifica nella massima categoria. Succede alla quinta giornata in una gara incredibile: la Juve va al tiro più di 30 volte, passa con Zaza ma all'ultimo minuto viene beffata su calcio d'angolo da una rete di Blanchard, giocatore tra l'altro dalla dichiarata fede bianconera.

CARPI 2015-16

Nella stessa stagione c'è anche il Carpi che si affaccia per la prima volta nel calcio dei grandi. Quando arriva a Torino i giochi sono già risolti per il vertice: la Juve ha già la certezza matematica dello scudetto. La gara viene decisa da una rete per tempo: apre Hernanes, chiude Zaza.

CROTONE 2016-17

Un'azione di Mario Mandzukic in Juventus-Crotone, sfida inedita per la Serie A nel 2016-17. É lui ad aprire la partita con una rete importante, che spiana la strada a un rotondo 3-0 con i gol anche di Dybala e Alex Sandro. I tre punti permettono alla Signora di festeggiare davanti al proprio pubblico la conquista del sesto scudetto consecutivo.

BENEVENTO 2017-18

Juventus-Benevento si gioca il 5 novembre del 2017. Per i campani è la prima volta in Serie A, per i bianconeri è l'occasione per festeggiare il compleanno dei 120 anni indossando una maglia speciale senza sponsor, simile a quelle del passato. La partita termina 2-1: Higuain e Cuadrado capovolgono lo svantaggio determinato da Ciciretti".