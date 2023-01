John Elkann: “Andrea ha fatto un lavoro importante come presidente della Juve”

Il patron di Exor e azionista di maggioranza della Juventus ha parlato dell'operato del cugino Andrea alla guida della Juventus

redazionejuvenews

La Juventus è stata investita dal terremoto della CorteFederale, che ha voluto ripartire il processo relativo alle plusvalenze, per cui la società bianconera era stata già giudicata non colpevole, punendola con quindici punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato in corso. Prima della sentenza, la Juventus aveva visto le dimissioni in massa del suo CdA, compresi il Presidente Andrea Agnelli ed il Vice Presidente Pavel Nedved, che si sono fatti da parte vista la situazione venutasi a creare.

Una decisione non facile, frutto del momento che sta passando la squadra e che stanno passando i due dirigente, e che ha consentito e consentirà ai due di difendersi nei modi più opportuni da accuse che ancora non sono sostenute da prove e che non hanno portato a nessuna condanna, se non alla penalizzazione della squadra bianconera, unica colpita tra le 9 indagate.

Intervistato dai microfoni del quotidiano economico francese Les Echos, John Elkann ha parlato della situazione della Juventus, dicendo la sua anche su Andrea Agnelli: "Andrea resta azionista del nostro gruppo di famiglia Giovanni Agnelli ed è parte integrante del consiglio di amministrazione. Negli ultimi 10 anni, ha portato a termine un lavoro molto importante come presidente della Juventus. La sua scelta è stata quella di fare un passo indietro insieme a tutto il Cda della Juventus per difendersi nel migliore dei modi da una serie di accuse che ad oggi non sono ancora state provate".