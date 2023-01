Juventus: il Monza per prepararsi ad un febbraio di fuoco

La squadra bianconera affronterà il Monza a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia che ha visto passare i bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato il suo cammino in CoppaItalia vincendo la partita valevole per gli ottavi di finale della competizione contro il Monza: la scorsa settimana i bianconeri, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale vincendo contro il Monza per 2-1, grazie al ritorno al gol di Federico Chiesa, a un anno di distanza dall'ultima marcatura messa a segno dal giocatore italiano.

A distanza di pochi giorni da quella sfida, sul cammino bianconero c'è ancora la squadra di Palladino, che arriverà all'Allianz Stadium domenica per la prima partita del girone di ritorno: la partita di andata in casa della squadra neopromossa infatti, ha visto i bianconeri perdere per 1-0, con la sfida che era stata segnata anche dall'espulsione di Angel Di Maria, e la seguente squalifica del Fideo per due giornate.

Da Monza a Monza per ripartire quindi, con la squadra di Massimiliano Allegri che, dopo il -15 in classifica deciso dalla Corte Federale, deve fare più punti possibili nel girone di ritorno per cercare di arrivare nelle posizioni che varrebbero la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri partiranno quindi dai biancorossi, che chiuderanno gennaio, e faranno da spartiacque con il mese di febbraio, in cui i bianconeri affronteranno 8 partite in 28 giorni, tutte decisive per il loro futuro nelle tre competizioni in cui sono rimasti.