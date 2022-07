Juventus, ufficiale la separazione consensuale con Ramsey

Il matrimonio tra la Juventus e Aaron Ramsey è giunto ai titoli di coda. Il gallese ha rescisso il contratto con i bianconeri.

redazionejuvenews

L'avventura tra Aaron Ramseye la Juventusè terminata. Il club bianconero ha comunicato, tramite l'account Twitter, la risoluzione del contratto del calciatore gallese. La notizia era oramai nell'aria da diverso tempo, ed oggi è arrivato l'annuncio ufficiale. Finisce così un'esperienza improduttiva per entrambi, visto che l'ex Arsenal arrivò a Torino nell'estate 2019 a parametro zero, ma con un ingaggio molto importante, da 7 milioni annui. Una prima stagione tutto sommato buona, una seconda negativa ed una terza da non classificato; solo qualche spezzone nelle prime giornata, poi vari infortuni ed il prestito ai RangersGlasgow, prestito infruttuoso visto che gli scozzesi lo hanno rimandato in bianconero dopo soli sei mesi.

Poi il tira e molla sulla risoluzione, considerando che il gallese voleva, e probabilmente, ha ottenuto un'importante buonuscita, per rinunciare all'ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora. Una situazione che non aveva altre vie di uscita, anche perché la Juventus ha bisogno si sfoltire la rosa per poter acquistare Leandro Paredes, obiettivo per completare la mediana. Con l'addio di Ramsey certamente le casse di Madama potranno respirare, visto che 7 milioni per un calciatore praticamente inutilizzato erano un peso non indifferente per il bilancio del club piemontese, per altro in rosso da diverso tempo.

Termometro della carriera in bianconero sono state anche le dichiarazioni di Ramsey, spesso polemiche per i pochi minuti disputati: "Voglio giocare. Nella mia carriera ho sempre giocato molto e le ultime due stagioni non sono state facili. Sono andato un po’ a singhiozzo, ma è il passato. Rancore? Non ne ho, è stato tutto concordato e semplice, quindi posso solo dire grazie per quello che è stato il mio periodo in bianconero. Ora penso solo ai Rangers e spero di poter tornare in condizione il prima possibile e dimostrare cosa posso ancora dare. Ho giocato poco negli ultimi mesi e nelle prossime settimane devo lavorare per rimettermi in forma". Adesso, dopo 70 presenze e 6 reti, Ramsey saluta la Juventus.