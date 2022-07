Ramsey: si lavora per la risoluzione del contratto

Il calciatore gallese è fuori dal progetto della Juventus che sta cercando un modo per mettere fin e al rapporto che la lega al giocatore

redazionejuvenews

La Juventus continua a muoversi sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri per il prossimo anno: dopo gli acquisti di Paul Pogba e di Angel Di Maria, arrivati a parametro zero e già con la squadra ad allenarsi, i bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Andrea Cambiaso, terzo colpo della sessione, che è arrivato dal Genoa in cambio di Radu Dragusin. Il giocatore verrà però subito girato in prestito secco al Bologna, dove giocherà il prossimo anno per continuare a fare esperienza e poi tornare a Torino, dove lo aspetterà probabilmente la titolarità sulla fascia.

Chiusi i primi tre colpi, i bianconeri stanno lavorando sui successivi, con i sempre noti obiettivi, ma anche sulle uscite, con alcuni esuberi da piazzare, e altri con cui tagliare i rapporti. Uno di questi è AaronRamsey, in prestito per gli scorsi sei mesi ai Rangers, e rispedito a Torino al termine della stagione. Il giocatore è arrivato a Torino a parametro zero ma dietro il pagamento di 15 milioni di commissioni, e con un contratto da 7 milioni a stagione. Ovviamente il suo rendimento non è stato all'altezza dell'investimento della Juventus, e anche in prestito il giocatore ha fatto tutt'altro che bene, con i bianconeri che adesso stanno studiando la soluzione migliore per il suo futuro.

Il giocatore sia sta allenando alla Continassa con il resto della squadra, ma il suo destino è ormai segnato e sarà irrimediabilmente lontano da Torino: Ramsey ha ancora un anno di contratto con la Juventus, ma nell'anno del Mondiale sarebbe controproducente per lui passare la stagione in tribuna. Per questo la Juventus è fiduciosa di poter ritrovare la risoluzione del contratto con il giocatore, che intanto si è visto ritritare la maglia dallo store online e da quello fisico bianconero. Niente più numero 8, in attesa di una risoluzione che converrà a tutte le parti.