Dybala sulla Juve: “A marzo mi fu comunicato di non far parte del progetto”

Paulo Dybala , attaccante della Roma , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Il direttore Arrivabene è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni. Noi avevamo un accordo da firmare a ottobre, la società ci ha chiesto di aspettare. A marzo abbiamo avuto la notizia da parte del club che io non facevo parte del progetto futuro. Non è stato un problema economico, ma un non-problema, la società ha preso un'altra decisione insieme al mister, io ho parlato con loro e tutto è andato così. Se era una loro scelta non c'era problema, per me".

Sulla scorsa stagione in bianconero: "Credo che sia normale che ci siano delle critiche, quando giochi in una squadra come la Juve si chiede sempre di più. Avrei voluto fare molti più gol e minuti in campo, ho avuto qualche infortunio. Per come si era presentato e come è finito l'anno, i miei numeri sono stati i primi in diversi aspetti, non solo gol e assist. Poi andiamo a vedere il dettaglio, ma per quanto sono stato fermo i numeri sono stati primi in diversi aspetti. Se esulterò in caso di gol contro la Juventus? Ovviamente no".