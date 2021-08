Fatta per Kean alla Juve: stasera a Torino, domani visite mediche

Juventus sempre più vicina a Kean

La Juventus avrebbe chiuso per il ritorno di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero definitivamente concluso l'affare. Il club inglese avrebbe accettato da subito le condizioni della Vecchia Signora: prestito biennale con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi calcistici (come la qualificazione in Champions) e che scatterebbe al secondo anno. Le Toffees avrebbero dunque dato il via libera per il trasferimento del classe 2000 in Italia agli ordini del neo tecnico Massimiliano Allegri. Kean sarà probabilmente il sostituto di Cristiano Ronaldo anche se non sono esclusi altri colpi bianconeri (magari in altri ruoli) fino alla fine del mercato.