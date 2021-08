Verso Juventus-Empoli: 19 vittorie su 24 per i bianconeri

La Juventus si prepara ad affrontare l'Empoli. I precedenti sono tutti dalla parte dei bianconeri ma mai abbassare la guardia.

redazionejuvenews

Mancano poche ore al fischio d'inizio della seconda partita di campionato della Juventus. I bianconeri alle 20.45 affronteranno l'Empoli all'Allianz Stadium, nella prima partita stagionale tra le mura amiche. La squadra di Massimiliano Allegri dopo un inizio non esaltante contro l'Udinese dovrà rialzare la testa e portare a casa un risultato positivo, utile al morale prima della sosta per le nazionali. La squadra non dovrà farsi distrarre dalle voci e dall'addio di Cristiano Ronaldo, puntando invece sulle sue certezze, primo tra tutti Paulo Dybala. La Joya si sta dimostrando il vero e proprio trascinatore della Juventus, autore di diverse ottime prestazioni.

Andando ad analizzare il match, i bianconeri sembrano essere decisamente i favoriti. L'Empoli, neopromossa, non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile, ma la partita contro l'Udinese ha dimostrato una volta per tutte che l'esito di nessuna partita può dirsi scontato. Contro gli uomini di Aurelio Andreazzoli sarà necessaria la massima concentrazione. I precedenti però sono tutti dalla parte della Juventus. Le due squadre si sono affrontate già 24 volte e lo score recita 19 vittorie per i bianconeri, tre pareggi e due vittorie per l'Empoli. Ancor più interessante è il dato sulle vittorie in casa: tra le mura amiche la Juventus contro l'Empoli ha vinto 11 dei precedenti 12 match.

Vincere non sarà l'unico obiettivo di Massimiliano Allegri, l'altro sarà mantenere la porta inviolata. La Juventus, infatti, subisce almeno un gol da ben 15 partite consecutive, un trend negativo che va assolutamente cambiato. L'Empoli lo scorso anno in Serie B si è dimostrata una squadra estremamente abile in fase offensiva, chiudendo il campionato da prima in classifica con il miglior attacco (68 gol). Sicuramente non sarà facile ripetersi anche in Serie A, ma le premesse per fare bene ci sono tutte. La scorsa giornata contro la Lazio, la squadra toscana è infatti riuscita a segnare subito un gol nel primo tempo, per poi però perdere 1 a 3.