Juventus – Dalla Spagna: idea Hazard per il post Cristiano Ronaldo

Per la Juventus sostituire Cristiano Ronaldo non sarà affatto facile. Dalla Spagna spunta l'idea Eden Hazard, ma la trattativa è difficile.

Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United . Il fuoriclasse portoghese lascia la Juventus dopo 3 incredibili stagioni fatte di gol e giocate di classe che rimarranno negli annali della Serie A. Ora la dirigenza avrà un compito delicatissimo: trovare un sostituto di CR7. L'ex Real Madrid ha infatti lasciato un vuoto in rosa, una voragine che sarà molto difficile da colmare. Criticato per non essere diventato un uomo squadra, per aver seguito il successo personale più che quello della Juventus, la realtà dei fatti dice che Ronaldo a Torino ha segnato 101 gol in 134 partite e che sostituirlo è praticamente impossibile.

La Juventus ora punterà tutto sui talenti già presenti in rosa, da Dybala fino a Chiesa, passando per Morata e Kulusevsky . L'idea della dirigenza bianconera è quella di acquistare un altro attaccante, magari giovane e di prospettiva, possibilmente italiano. I nomi più gettonati sono quelli di Scamacca, Raspadori e soprattutto Moise Kean . L'attaccante italiano dell'Everton, reduce da un'ottima stagione con il PSG, sarebbe un ritorno decisamente gradito a Torino. Dalla Spagna, però, spunta una nuova idea che fa sognare i tifosi juventini.

Secondo il giornale spagnolo Marca, la Juventus starebbe pensando a Eden Hazard. Il talento belga dal suo arrivo a Madrid non ha mai convinto fino in fondo, fermato da un serie lunghissima di infortuni. Se il Real dovesse veramente acquistare Mbappe, allora lo spazio per l'ex Chelsea potrebbe diminuire notevolmente. Per questo i due club starebbero pensando ad un prestito oneroso da circa 1/2 milioni di euro, con la Juventus si impegnerebbe a pagare gran parte dello stipendio del giocatore da 13 milioni a stagione. Realtà o finzione? Secondo Tuttosport, al momento non ci sarebbe alcuna trattativa in corso. L'unico contatto avuto dalla dirigenza bianconera è stato quello con Mino Raiola, agente di Kean. Il tempo stringe e la Juventus è ancora alla ricerca degli ultimi rinforzi. Vedremo chi approderà a Torino nei prossimi giorni.